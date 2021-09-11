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وقع سكان حي النرجس شمال الرياض في مأزق بعد شرائهم منازل العمر؛ وذلك بسبب وجود مقبرة تحتوي على 13 قبرًا في وسط الحي، إضافة إلى الفئران والحشرات التي تخيف أطفالهم.
وفي التفاصيل، روى سكان حي النرجس معاناتهم في تقرير مراسل قناة الإخبارية عاصم الرشودي؛ إذ أشارت المواطنة أم فهد إلى أن هذه المقبرة تشويه بصري لإطلالة المنزل، وأن صاحب العقار عند عرض المخطط لم يذكر وجود المقبرة.
وذكر أبو سعد أنه صمم عمارته بمطل جميل لكنه يطل على مقبرة.
من جهتها، ترفض عائلة أبو سعد السكن في العمارة بعد بنائها بسبب المقبرة.
أما أبو محمد فيشتكي من وجود الحشرات والدواب والعقارب والفئران رغم اختياره حيًّا نموذجيًّا في شمال الرياض.
يُذكر أن المقبرة ليست واضحة وغير مسجلة في الخرائط، وتم اكتشافها من أحد السكان، ومؤخرًا ثبَّتت أمانة الرياض لافتة تعريفية، لكن العقاريين يغيِّرون موقعها كلما حاولوا بيع عقار مجاور لها. ()
11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 10:45 PM
السكان يشتكون من الحشرات والفئرانسكان حي "النرجس" بالرياض في مأزق بسبب 13 قبرًا في مقبرة مجهولة
وقع سكان حي النرجس شمال الرياض في مأزق بعد شرائهم منازل العمر؛ وذلك بسبب وجود مقبرة تحتوي على 13 قبرًا في وسط الحي، إضافة إلى الفئران والحشرات التي تخيف أطفالهم.
وفي التفاصيل، روى سكان حي النرجس معاناتهم في تقرير مراسل قناة الإخبارية عاصم الرشودي؛ إذ أشارت المواطنة أم فهد إلى أن هذه المقبرة تشويه بصري لإطلالة المنزل، وأن صاحب العقار عند عرض المخطط لم يذكر وجود المقبرة.
وذكر أبو سعد أنه صمم عمارته بمطل جميل لكنه يطل على مقبرة.
من جهتها، ترفض عائلة أبو سعد السكن في العمارة بعد بنائها بسبب المقبرة.
أما أبو محمد فيشتكي من وجود الحشرات والدواب والعقارب والفئران رغم اختياره حيًّا نموذجيًّا في شمال الرياض.
يُذكر أن المقبرة ليست واضحة وغير مسجلة في الخرائط، وتم اكتشافها من أحد السكان، ومؤخرًا ثبَّتت أمانة الرياض لافتة تعريفية، لكن العقاريين يغيِّرون موقعها كلما حاولوا بيع عقار مجاور لها. ()
، سكان حي "النرجس" بالرياض في مأزق بسبب 13 قبرًا في مقبرة مجهولة ،
المصدر : الخليج 365
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