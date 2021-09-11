، بهدفَيْ "زيلايا" و"سوداني".. ضمك يعزز انطلاقته القوية ويضاعف جراح الفيصلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك انطلاقته القوية هذا الموسم بعدما نجح في تحقيق الفوز على ضيفه الفيصلي بهدفين دون رد مُلحقًا به الهزيمة الثانية على التوالي، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في افتتاح الجولة الرابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة ارتقى ضمك للمركز الثالث مؤقتًا برصيد 7 نقاط، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 4 نقاط بالمركز الحادي عشر على سُلَّم الترتيب.

ووضع النجم الأرجنتيني إيميليو زيلايا أصحاب الضيافة في المقدمة مبكرًا منذ الدقيقة العاشرة من علامة الجزاء. وفي مطلع الشوط الثاني، وبالتحديد عند الدقيقة الـ52، أضاف النجم الجزائري هلال سوداني الهدف الثاني لفريق ضمك من تصويبة أرضية قوية، ارتطمت بالقائم الأيمن قبل أن تتابع طريقها نحو الشباك.

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