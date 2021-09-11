شكرا لمتابعة خبر عن مختص تقني يوضح كيف تحمي نفسك من عمليات النصب والاحتيال "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه المختص في تقنية المعلومات، خالد أبو إبراهيم، نصائح للحماية من عمليات النصب والاحتيال عبر الإنترنت، قائلا:"من الضروري الابتعاد عن الحصول على الأخبار من الحسابات غير الرسمية وخاصة أن هناك بعض الحسابات الموثقة لأسماء شهيرة تنشر أخبارا ودعوات للتبرع".

وأشار خالد أبو إبراهيم:" يجب عدم الضغط على أي روابط قد تصل ضمن رسائل الجوال، ومن ثم الاعتماد على مصادر الرسمية، سواء في الحصول على المعلومات أو التأكد من صحة هذه الرسائل".

وأوضح أن هناك بعض المواقع الموثقة تدعي أنها تساعد أشخاصا معينين، مضيفا:" إذا لاحظنا اسم اليوزر أو المستخدم نجد أنه مختلف عن مسمى ظاهر الحساب".