شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو: مسعف يوضح كيفية إنقاذ مريض أصيب بـ"غصة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف مسعف عن كيفية إنقاذ شخص أصيب بالغصة، قائلا إن الغصة تنقسم إلى نوعين جزئية وكلية.

وأشار المسعف خلال لقاء مع قناة "الإخبارية"، إلى الغصة الجزئية تتمثل في أن المصاب يمسك بحنجرته ولا يستطيع الكلام أو إخراج الأصوات وهذا يعنى انسداد كامل بمجرى الهواء.

وأوضح أن الطريقة الصحية لإنقاذ المصاب هو الوقوف خلفه والضغط على بطنه للداخل وإلى الأعلى، حتى يخرج الجسم الغريب، أو أن يفقد المصاب وعيه.