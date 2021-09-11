شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فود ترك "للمعضلين" يوفر غذاء خاص مفيد لبناء الأجسام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يقدم سلطان الحسن، مدرب رياضي وصاحب عربة أكل صحي، وجبات صحية ورياضية لزبائنه من الرياضيين والمهتمن بالغذاء الصحي من أجل بناء الأجسام واللياقة.

وقال "سلطان": "بغينا نعرف الناس إن الأكل والوجبات الصحية ليس حرمان وعملنا جميع الوجبات اللي عندنا بمكونات صحية من أجل أن نحبب الناس في الأكلات الصحية ونحاول ندعم الشباب وإن شاء الله يجينا الدعم لنصل لأعلى مما وصلناه".

ويحاول "سلطان" أيضًا تقديم خبراته الرياضية كمدرب في بناء الأجسام لزبائن عربته بالمجان والنصائح والإرشادات لهم، مضيفًا: "هناك معدات بسيطة موجودة تعطي لمسة للمكان وللاستشارات بعض الزبائن اللي نقدر نفيده مثل الوزن وبأشياء مبسطة لتعم الفائدة"، وفقًا لقناة "إم بي سي".