شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مشيرة إلى أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من مضاعفات متحورات الفيروس السريعة الانتشار.

وكانت وزارة الصحة أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 83 حالة مؤكدة، وتعافي 75 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2312 حالة منها 528 حالة حرجة.

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 545912 حالة، وعدد حالات التعافي قد بلغ 534983 حالة.