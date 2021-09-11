شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: هناك تقدم كبير في مكافحة كورونا ولكن الفيروس سوف يستمر بالتحور "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية الدكتور عوض العمري، عن مستجدات مواجهة جائحة فيروس كورونا، قائلا إن هناك تقدم كبير في مكافحة كورونا خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى وسائل اكتشاف الفيروس أو العلاجات واللقاحات.

وأشار عوض العمري، خلال مداخلة في برنامج "في أسبوع"، إلى أن التوقع بأن الوصول بالمناعة العالمية لـ70% يعني اختفاء الفيروس هو أمر غير منطقي بسبب نقص إمدادات التلقيح.

وأوضح أن المناعة المكتسبة من اللقاحات ليست دائمة، لافتا إلى أنه من الممكن أن تصل بعض الدول إلى مناعة مجتمعية بنسبة 70%.

وأبان أن الفيروس سيستمر في التحور إلى أن يضعف ويتحول من مستوى الوباء إلى المرض المستوطن مثل الإنفلونزا.