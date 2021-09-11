أمانة الرياض: 15 اشتراطاً لخدمة صف مركبات الزبائن

الرياض - محمد عبدالله - كشفت أمانة منطقة الرياض ضوابط واشتراطات صف مركبات الزبائن، حيث تعد خدمة تتطلب تصريحًا من الجهات المعنية.

وحددت الأمانة، عبر حسابها في "تويتر"، 15 اشتراطًا يجب على المنشآت التجاريّة تحقيقها والالتزام بها لضمان سلامة المركبات أثناء عمليتي الاستلام والتسليم.

وتشمل هذه الاشتراطات أن يكون لمقدم الخدمة مقر رئيسي، وأيضا الالتزام بلائحة الاشتراطات الفنية لمباني النشاطات التجارية.

ومن ضمن اشتراطات ممارسة النشاط أيضا: "توفير مواقف خاصة، ووضع لوحة إرشادية، وتقديم مخططات لسير المركبات، وتخصيص نقطة استلام وتسلم، وإنشاء منصة تحكم".

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