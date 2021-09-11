بينهم المواطن «المتهور» والمرأة المسيئة.. 20  متمهًا في قبضة الأمن العام بتهم مختلفة

الرياض - محمد عبدالله - استعرض الأمن العام، في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تحت عنوان «في قبضة رجال الأمن»، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وأوضح الأمن العام أنه تم القبض على مواطن قاد مركبته بتهور على احد الطرق السريعة، واصطدم بعدة مركبات، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

كما قبض رجال الأمن على مواطن أطلق النار على عامل في احدى محطات الوقود نتيجة خلاف بينهما نتج عنه إصابة العامل.

وقبض رجال الأمن أيضًا على 7 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، تورطوا بجمع أموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتحويلها إلى خارج المملكة عبر طرق متعددة لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، وضبط بحوزتهم مبلغ 40564 ريالا.

كما أطاح رجال الأمن بثلاثة أشخاص، أحدهم مخالف لنظام الإقامة، وجميعهم من الجنسية الأفغانية، قاموا بالسطو على احد المحال التجارية وسرقة مبالغ مالية قدرت بـ 30 ألف ريال.

وكذلك تم القبض على مخالفين اثنين لنظام العمل من الجنسية السودانية والنيبالية، ارتكبا 31 جريمة تمثلت في سرقة القواطع الكهربائية والنحاسية من مواقع ومبان تحت الإنشاء.

وقبض رجال الأمن على مواطن تورط في عدد من الجرائم تمثلت في تكسير زجاج المركبات المتوقفة وسرقة قطع من تجهيزاتها الداخلية وما بداخلها من مقتنيات شخصية.

وتم القبض أيضا على امرأة من الجنسية النيجيرية ظهرت عبر مقطع فيديو وهي تسيء لسكان إحدى المناطق بألفاظ تتنافي مع الآداب العامة.

وألقى رجال الأمن القبض على مواطنين تورطا في سرقة 6 مركبات كانت ف يوضع التشغيل.

كما ألقي القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية تورطا في جريمة سرقة مقتنيات ومتعلقات شخصية من داخل مركبتين.

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