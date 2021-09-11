الديوان الملكي: وفاة الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الديوان الملكي، السبت، وفاة الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرًا إلى أنه سيصلى عليها يوم الاثنين الموافق 6 / 2 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وفيما يلي بيان الديوان الملكي

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم الاثنين الموافق 6 / 2 / 1443هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون،،،.

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