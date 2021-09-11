اخبار السعوديه

استشاري يشرح أبرز التعديلات الجديدة على نظام التأمين الطبي

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - كشف الدكتور حسن القرني استشاري جراحة أورام، أبرز التعديلات الجديدة لنظام التأمين الطبي.

وقال القرني: "أنا سعيد جدًّا بهذا الموضوع، وأبرز التعديلات هو موضوع الموافقة على علاج الأمراض المكتسبة جنسيًّا على التأمين، وكنا نحكم عليه أخلاقيًّا.

وتابع الأمر الثاني هو الموافقة على بعض الحالات العلاج النسائية والتي كانت من الغباء ألا يوافق عليها في الماضي.

وقال "أيضًا ما يتوافق مع الرحلة القادمة وهي مرحلة الوقاية وصحة الإنسان، وهذا شيء جيد بالموافقة على الإجراءات الاستطلاعية للأمراض قبل أن تحدث".

اقرأ أيضًا:

استشاري يحذر من مخاطر تفسير الأمراض النفسية وربطها بالعين والحسد

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا