استشاري يشرح أبرز التعديلات الجديدة على نظام التأمين الطبي

الرياض - محمد عبدالله - كشف الدكتور حسن القرني استشاري جراحة أورام، أبرز التعديلات الجديدة لنظام التأمين الطبي.

وقال القرني: "أنا سعيد جدًّا بهذا الموضوع، وأبرز التعديلات هو موضوع الموافقة على علاج الأمراض المكتسبة جنسيًّا على التأمين، وكنا نحكم عليه أخلاقيًّا.

وتابع الأمر الثاني هو الموافقة على بعض الحالات العلاج النسائية والتي كانت من الغباء ألا يوافق عليها في الماضي.

وقال "أيضًا ما يتوافق مع الرحلة القادمة وهي مرحلة الوقاية وصحة الإنسان، وهذا شيء جيد بالموافقة على الإجراءات الاستطلاعية للأمراض قبل أن تحدث".

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