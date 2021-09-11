خضرة الأمطار

وتعد رجال ألمع من أجمل المحافظات السياحية في منطقة عسير، وعرفت بكثافة أشجارها التي تغطي الجبال الشاهقة، وتنوع الأشجار ما بين المعمرة مثل شجر السدر والعرعر وغيرها، وأشجار النباتات الصغيرة، فيما تحظى بشلالات المياه التي تستمر بعد هطول الأمطار التي عادت أسابيع.
كما تحتضن المحافظة قرية رجال التراثية التي تعد من أهم المعالم السياحية والتراثية في المنطقة، ويقام فيها العديد من الفعاليات.
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