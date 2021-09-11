شكرا لقرائتكم خبر تحرير 156 مخالفة للاحترازات الوقائية في منافذ البيع بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حررت الفرق الرقابية بأمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين عبر 2668 جولة، 156 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، وكذلك المخالفات البلدية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع وأغلقت 6 منشآت مخالفة.

من جهة ثانية زار أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، والمشرف العام على إدارة دعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن سعيد، مركز الاستثمارات بوكالة الاستثمار وتنمية الإيرادات في مركز «سكني»، التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وتهدف الزيارة للوصول للمستثمرين ورواد الأعمال وتقديم الخدمات الاستثمارية من قبل وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات بالأمانة، لتسويق واستعراض الفرص الاستثمارية والخدمات الرقمية الموجهة للمستثمرين ورواد الأعمال، التي تعد المبادرة الأولى من نوعها.

وأكد المهندس فهد الجبير أن الأمانة تسعى لتطوير منظومة الاستثمارات في المنطقة الشرقية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، عبر الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية المنطقة والارتقاء بمنظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، لافتا إلى أن مركز (سكني) يعد مظلة للمطورين العقاريين والجهات التمويلية، وتتوفر فيه المبادرات الوزارية لتسهيل رحلة المستفيد في إيجاد المسكن والحلول التمويلية وخدمات المسكن في مكان واحد.