شكرا لقرائتكم خبر إغلاق موقع لتخزين وتحضير مواد غذائية في عمارة بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت حملات ميدانية نفذتها أمانة جدة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية، من خلال جولات رقابية مكثفة استهدفت متابعة الأسواق ومكافحة الظواهر السلبية والتشوه البصري في الطرق وداخل الأحياء، عن ضبط «مستودع عشوائي» داخل عمارة سكنية لتخزين وتحضير المواد الغذائية بطرق مخالفة، حيث أتلفت 200 كجم من اللحوم.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس، أن الموقع يستخدم لغرض تخزين المواد الغذائية وسط بيئة غير صحية لتموين أحد المطاعم الشهيرة بالنطاق، حيث أغلق فورا وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

من جهة ثانية أحبطت بلدية الجنوب الفرعية تعديات على أراض حكومية بحي الهدى وأزالت إحداثيات عبارة عن أحواش شعبية مخالفة بمساحة إجمالية بلغت نحو 2400 م2.

وأكد رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس أحمد الشافعي، أن أعمال الإزالة شملت إزالة أحواش قيد الإنشاء بحي الهدى «الفيصل الشعبي»، مقامة بطرق مخالفة، مبينا أن البلدية كثفت الجولات التي تعمل على مراقبة كل المخالفات ضمن الجهود المبذولة في تحسين الخدمات المقدمة للسكان، ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها، عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.