إغلاق موقع لتخزين وتحضير مواد غذائية في عمارة بجدة

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وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس، أن الموقع يستخدم لغرض تخزين المواد الغذائية وسط بيئة غير صحية لتموين أحد المطاعم الشهيرة بالنطاق، حيث أغلق فورا وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
من جهة ثانية أحبطت بلدية الجنوب الفرعية تعديات على أراض حكومية بحي الهدى وأزالت إحداثيات عبارة عن أحواش شعبية مخالفة بمساحة إجمالية بلغت نحو 2400 م2.
وأكد رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس أحمد الشافعي، أن أعمال الإزالة شملت إزالة أحواش قيد الإنشاء بحي الهدى «الفيصل الشعبي»، مقامة بطرق مخالفة، مبينا أن البلدية كثفت الجولات التي تعمل على مراقبة كل المخالفات ضمن الجهود المبذولة في تحسين الخدمات المقدمة للسكان، ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها، عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.
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