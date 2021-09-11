شكرا لقرائتكم خبر تطبيق 3 أحكام بحق الفندق العاجز عن معالجة قصور خدماته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت وثيقة الشروط والأحكام الخاصة بنشر خدمات الإيواء في المحرك السعودي للحجز المركزي 3 أحكام تطبق بحق الفندق غير القادر أو المتردد في معالجة إخفاقه في توفير الخدمات على الفور أو خلال تلك الفترة التي أخطره بها المحرك منها، توفير ترتيبات بديلة للخدمات والتي يمكن مقارنتها على الأقل بما هو وارد في وثيقة الشروط والأحكام من جميع النواحي بما في ذلك الموقع، وأساس الخدمة، وتصنيف النجوم، ونوع الغرفة، والمرافق، بعد موافقة العميل أو محرك الحجز- والتي تخضع تماما لشروط الوثيقة على نفقته الخاصة.

كما تضمنت الأحكام في حال رفض المحرك أوالمستفيد النهائي للخدمة البديلة، فيجوز للمحرك إلغاء الحجز، وفقا لتقديره المطلق، دون أي تكلفة على المحرك، وسيرد الفندق أي مبالغ مدفوعة متعلقة بالحجز.

وشددت الوثيقة على أنه في حال إخفاق الفندق في توفير الخدمات وفقا لشروطها وأحكامها، يجب على الفندق إخطار محرك الحجزعلى الفور بأي وسيلة متاحة وموثقة وبذل قصارى جهده للتعويض على نفقته الخاصة في حال تعثره في معالجة ذلك الإخفاق.

الإخفاق يكون في:







الصيانة



التشغيل



توريد الخدمات





توفير ترتيبات بديلة للخدمات بعد موافقة العميل أو محرك الحجز

يجوز للمحرك وفقا لتقديره المطلق تأمين ترتيبات بديلة للخدمات التي يمكن مقارنتها على الأقل بما هو وارد في هذه الوثيقة من جميع النواحي بما في ذلك: الموقع وأساس الخدمة والتصنيف النجمي ونوع الغرفة والمرافق، ويجب أن يكون الفندق مسؤولا عن تكاليف هذه الترتيبات البديلة، كما يجب إلغاء الحجز الأصلي أو تعديله، حسب الاقتضاء، دون أي تكلفة على المحرك أو العميل

إذا رفض المحرك أو المستفيد النهائي للخدمة البديلة، فيجوز للمحرك إلغاء الحجز، وفقا لتقديره المطلق، دون أي تكلفة على المحرك، وسيرد الفندق أي مبالغ مدفوعة متعلقة بالحجز



الأحكام المطبقة بحق الفندق غير القادر على معالجة إخفاقه في توفير الخدمات: