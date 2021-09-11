برنامج دراية يناقش تحليل واقع الصورة الذهنية عن المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تناقش النسخة الثالثة من البرنامج الوطني لمشاركة الوفود في المحافل الدولية «دراية» الذي ينطلق اليوم وينظمه مشروع سلام للتواصل الحضاري، بمشاركة جهات حكومية، موضوعات من أبرزها تحليل واقع الصورة الذهنية عن المملكة وآليات التطوير.

وتأتي انطلاقة النسخة الثالثة استعدادا لمشاركة عدد من منسوبي الجهات الحكومية الذين سيمثلون المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية القريبة المقبلة.

ويستهدف البرنامج في هذه النسخة المكلفين بتمثيل المملكة خارجيا من منسوبي الجهات الحكومية ممن تتطلب وظائفهم المشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض وورش العمل الدولية، حيث سيمثل المشاركون في هذه النسخة جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو دبي 2021.

ويقام «دراية» في نسخته الثالثة على مدار ثلاثة أيام متواصلة، حيث شهد البرنامج تطويرا في محتواه بعدما جرى تقييم النسختين الماضيتين بما يضمن أفضل الممارسات في المجالات ذات العلاقة، وذلك لإكساب المشاركين المهارات اللازمة لنقل صورة حضارية تليق بمكانة المملكة ودورها الريادي.

ويتضمن البرنامج لقاءات تفاعلية، وورش عمل، وجلسات عصف ذهني مركزة، وتطبيقات عملية، وتبادلا للخبرات، واستعراضا للتجارب العملية التي تهدف إلى الوقوف على هذه التجارب والاستفادة منها، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في مجالات التواصل الحضاري، والصورة الذهنية والإعلام الدولي.

ويعد «دراية» أحد برامج بناء القدرات في مشروع سلام للتواصل الحضاري والذي يهدف إلى تنمية القدرات الوطنية للمشاركة في الملتقيات والفعاليات الإقليمية والدولية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات في مجالات الصورة الذهنية، من أجل تعزيز الصورة الإيجابية عن المملكة العربية السعودية، من خلال تمكِين المشاركين من تطبيقات التواصل مع المجتمعات والثقافات المختلفة، وتعزز من حضورهم الإيجابي والمؤثر في مشاركاتهم الدولية.

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