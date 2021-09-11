ضبط مخالف يبيع وينقل حطبا محليا بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنا مخالفا لنظام البيئة؛ لقيامه بالتسويق لحطب محلي وبيعه ونقله في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه من خلال متابعة ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، جرى رصد إعلان لبيع حطب محلي، ومن خلال التحري ضبط المعلن وبحوزته 4.16م3 من الحطب المحلي أثناء نقلها للمشترين، وطُبقت الإجراءات النظامية جميعها بحقه من الجهات المعنية، وسلمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. وبين المتحدث الرسمي أن عقوبة بيع الحطب المحلي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل م2، وعقوبة نقل الحطب المحلي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل م2.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة. يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الالكترونية.