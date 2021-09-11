، دشَّن المعسكر الجديد.. تدريب أخير للاتفاق قبل استضافة الرائد ،

محمد بن مسعود - الدمام - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير اليوم السبت على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك قبل استضافة نظيره فريق الرائد ضمن منافسات الجولة الـرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقة وسرعات تنافسية، ثم أدى اللاعبون تدريب الاستحواذ من خلال 3 مجموعات، فيما قسّم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتَيْن لتطبيق عدد من الجُمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

من جهة ثانية، دشّن الاتفاق معسكره الجديد؛ ليكون مقرًّا لإقامة معسكرات فِرق النادي المختلفة في الدمام. وستفتتح القائمة المختارة للفريق الأول لكرة القدم المعسكر الجديد، وستنتظم فيه قبل مواجهة الرائد التي ستجمعهما يوم غد الأحد عند الساعة الـ6:30 مساء على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة.

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