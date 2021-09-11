، دشَّن المعسكر الجديد.. تدريب أخير للاتفاق قبل استضافة الرائد ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
محمد بن مسعود - الدمام - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير اليوم السبت على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك قبل استضافة نظيره فريق الرائد ضمن منافسات الجولة الـرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقة وسرعات تنافسية، ثم أدى اللاعبون تدريب الاستحواذ من خلال 3 مجموعات، فيما قسّم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتَيْن لتطبيق عدد من الجُمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.
من جهة ثانية، دشّن الاتفاق معسكره الجديد؛ ليكون مقرًّا لإقامة معسكرات فِرق النادي المختلفة في الدمام. وستفتتح القائمة المختارة للفريق الأول لكرة القدم المعسكر الجديد، وستنتظم فيه قبل مواجهة الرائد التي ستجمعهما يوم غد الأحد عند الساعة الـ6:30 مساء على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة.
الاتفاق الرائد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين
11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 09:59 PMدشَّن المعسكر الجديد.. تدريب أخير للاتفاق قبل استضافة الرائد
أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير اليوم السبت على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك قبل استضافة نظيره فريق الرائد ضمن منافسات الجولة الـرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقة وسرعات تنافسية، ثم أدى اللاعبون تدريب الاستحواذ من خلال 3 مجموعات، فيما قسّم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتَيْن لتطبيق عدد من الجُمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.
من جهة ثانية، دشّن الاتفاق معسكره الجديد؛ ليكون مقرًّا لإقامة معسكرات فِرق النادي المختلفة في الدمام. وستفتتح القائمة المختارة للفريق الأول لكرة القدم المعسكر الجديد، وستنتظم فيه قبل مواجهة الرائد التي ستجمعهما يوم غد الأحد عند الساعة الـ6:30 مساء على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة.
، دشَّن المعسكر الجديد.. تدريب أخير للاتفاق قبل استضافة الرائد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر دشَّن المعسكر الجديد.. تدريب أخير للاتفاق قبل استضافة الرائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.