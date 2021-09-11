السعودية | التعليم: اعتبار الدراسات الإسلامية مادة واحدة في التقويم والتدريس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق:

كشفت وزارة التعليم، عن اعتبار الدراسات الإسلامية مادة واحدة في التقويم والتدريس ورصد الدرجات وتُدرس من قبل مُعلم واحد.

وقالت الوزارة علي حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنَّ مادة الدراسات الإسلامية تتعدد فروعها داخل الكتاب الواحد.

وأوضحت الوزارة، تدرس مادة الدراسات الإسلامية بالتبادل بين فروعها خلال الأسبوع الواحد بما يضمن تغطية جميع فروعها، وفق خطة التدريس عبر منصة “مدرستي”.

وأكَّدت الوزارة، تبني النماذج الاختبارية لمادة الدراسات الإسلامية، بما يضمن التوازن بين فروعها.