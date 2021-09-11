شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم من القيادة.. «إحسان» أول منصة خيرية تصل إلى مليار ريال في وقت قياسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تبرع ولي العهد بـ 10 ملايين ريال يمثل دعما لجميع مجالات العطاء

- تأتي المنصة لتبين حرص المملكة على توظيف الحلول الرقمية في تسهيل العمل الخيري

- تغطية القطاع الخيري بشمولية وخدمات نوعية بناء على دراسة احتياجات القطاع

تولي القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا لتطوير القطاع غير الربحي وتضعه ضمن أولوياتها بما فيه تعظيم لأثره.

ويأتي تقديم سمو ولي العهد لتبرع إضافي لمنصة إحسان بمبلغ 10 ملايين ريال امتدادًا لدعم سموه لجميع مجالات العطاء التي تصب في خدمة المحتاجين وبدافع الخير المتأصل في نفس سموه وتحفيزًا للمنصة لمواصلة إنجازاتها غير المسبوقة في العمل الخيري.

وقد ساهمت قيادة سمو ولي العهد لجهود تطوير القطاع الغير الربحي بتمكين منصة إحسان من أن تصبح أول منصة خيرية تتلقى هذا الحجم من التبرعات الذي وصلت بتبرع سموه إلى مليار ريال في وقت قياسي

وتعد منصة إحسان إحدى ثمرات دعم سمو ولي العهد ومتابعته الحثيثة لقطاع العمل الخيري امتدادًا لحرص المملكة على توظيف الحلول الرقمية في تسهيل العمل الخيري، وتمثل نموذجًا لتكاتف القادة مع مختلف شرائح وأفراد المجتمع لعمل الخير مما يعكس القيم الإنسانية للمملكة العربية السعودية مملكة العطاء.

وتدعم منصة إحسان مكانة المملكة العربية السعودية المرموقة عالميًا في مجال القطاع الخيري بما تقدمه من تعزيز للشفافية والمسؤولية المجتمعية، وتغطي مختلف مجالات القطاع الخيري بشمولية وبآليات وخدمات نوعية متوائمة مع سلوك المتبرعين بناءً على دراسة واقع احتياجات القطاع الخيري وبالتكامل مع الجهات الرسمية.