6 نصائح لتفادي إسراف البطاقات الائتمانية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-11

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

رأى المحلل الاقتصادي عبدالرزاق علي، أن نسبة كبيرة من أفراد المجتمع لا تجيد حسن التعامل والتصرف مع البطاقات الائتمانية، إذ يتعاملون معها بطريقة عشوائية تضعهم في أزمات مالية قد تؤدي إلى تراكم الأعباء المالية بسبب الفوائد التي تترتب على تأخير تسديد فواتيرها بانتظام.

تجنب السحب النقدي:

ويقول لـ”متابعات الخليج 365“: إن هناك 6 نصائح هامة لتفادي إسراف البطاقات الائتمانية وهي:

⁃ استخدام البطاقة في شراء المستلزمات الضرورية، ودفع الفواتير، بحيث لا تجاوز قيمة المشتريات القدرة على سداد كامل المبلغ.

⁃ الحرص على أن يكون موعد السداد قبل تاريخ الاستحقاق بيوم كامل على الأقل، حتى لا يترتب عليها فوائد جديدة.

⁃ تجنب سحب مبالغ نقدية من البطاقة، لأن معدلات الفائدة عليها تعادل أربع أضعاف الفائدة على المشتريات.

⁃ دفع كامل المبلغ المستخدم من البطاقة، وعدم الاكتفاء بنسبة الحد الأدنى للتسديد، لأن الفوائد ستكون على نسبة 95% المتبقية.

⁃ عدم استخدام بطاقات الائتمان خارج الدولة، قبل التأكد من سعر ورسوم تحويل العملات الأجنبية.

⁃ تجنب استخراج أكثر من بطاقة ائتمانية واحدة مهما كان الراتب، فذلك يضع الفرد في مأزق تسديد الفواتير، كما يزيد من أعباء الصرف العشوائي.

مزايا عديدة للبطاقات:

وتابع أن للبطاقات الائتمانية مزايا عديدة إذا تمت إدارتها والتعامل معها بشكل سليم، فهي نوع من الأمان المادي ضد الظروف الطارئة، وتقليل مخاطر حمل المبالغ النقدية، كما يمكن الاستفادة منها في حجز تذاكر السفر، والفنادق، والمطاعم، إضافة إلى التسوق الالكتروني، ولكن للأسف ومن الخطأ أن تكون الفلسفة السائدة عند البعض في استخدام بطاقات الائتمان أنها أداة لشراء الكماليات، ما يعرض هؤلاء للتعثر بعد أشهر عدة من اقتنائها.

كشف الحساب الشهري:

ونصح المحلل الاقتصادي علي أفراد المجتمع بضرورة التدقيق في معلومات كشف الحساب الشهري الخاص بالبطاقة الائتمانية، فهذا الكشف يشمل عدة أمور منها حد البطاقة الائتماني، الرصيد السابق المستحق، المشتريات أو السحوبات النقدية، تفاصيل العمولة أو الربح، تفاصيل المبلغ الذي ينبغي دفعه، إجمالي المشتريات والمدفوعات، الرصيد الذي يحسب عليه الرسوم والأرباح، تاريخ إغلاق دورة كشف الحساب، تاريخ استحقاق الدفع، عنوان إشعار حامل البطاقة بالأخطاء، الفترة التي يسمح لحامل البطاقة خلالها التأكد من دقة العمليات، تفاصيل العمليات بعملات أجنبية وسعر الصرف، فمراجعة كل هذه المعلومات مهمة لصاحب البطاقة الائتمانية، لأنه في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوي فإنه يحق للفرد مراجعة البنك فورًا؛ إذ إن بنود عقد البطاقات الائتمانية تضمن للطرفين الحقوق القانونية.

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