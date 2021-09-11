شكرا لقرائتكم الديوان الملكي : وفاة الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-11
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
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الديوان الملكي : وفاة الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود
سيصلى عليها يوم الاثنين بعد صلاة العصر
متابعات الخليج 365 - واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم الاثنين الموافق 6 / 2 / 1443هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون،،،
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