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الديوان الملكي : وفاة الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-11

الديوان الملكي : وفاة الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود

سيصلى عليها يوم الاثنين بعد صلاة العصر
الديوان الملكي : وفاة الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود

متابعات الخليج 365 - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم الاثنين الموافق 6 / 2 / 1443هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون،،،


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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