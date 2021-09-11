برنامج تدريبي لتعزيز الوقاية من المخدرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعزيز القدرات في مجال الوقاية من المخدرات لقطاعات وزارة الداخلية، دشنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، برنامجا تدريبيا، يستفيد منه 449 متدربا، يمثلون 10 قطاعات أمنية، ويتضمن إقامة 10 دورات تدريبية. ويهدف البرنامج إلى إكساب المتدربين المعرفة والجوانب القانونية والمهارية اللازمة لتعزيز قدراتهم الوقائية من المخدرات والإسهام في توعية أسرهم ومجتمعهم وزملائهم في العمل.



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