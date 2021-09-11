وظائف نسائية شاغرة في جامعة نجران

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واشترطت أن تكون المتقدمة سعودية وحاصلة على البكالوريوس في تخصصات: (الخدمة الاجتماعية، علم الاجتماع، علم النفس) أو حاصلة على الماجستير في تخصصات: (إدارة تربوية، إدارة وإشراف).
وألا يقل العمر عن 30 سنة وإجادة استخدام الحاسب الآلي، واجتياز المقابلة الشخصية، وأن يكون لدى المتقدمة الاستعداد للدوام في الفترة المسائية بنظام المناوبات.
وأوضحت الجامعة، أن على الراغبات بالتقديم ممن تتوفر فيهن الشروط إرسال السيرة الذاتية وصورة من الهوية الوطنية والمؤهلات المطلوبة والشهادات والدورات والخبرات على بريد عمادة شؤون الطلاب الالكتروني ([email protected])، مشيرة إلى أن التقديم مستمر حتى الأربعاء المقبل.
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