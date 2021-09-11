- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أصدرت إدارة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، االيوم السبت، بياناً قالت من خلاله إن ملعب الجوهرة المشعة يخضع لعمليات معالجة عاجلة لتعرض أرضيته للبكتيريا، مبينة أن ذلك لن يؤثر على احتضانه المباريات خلال فترة المعالجة.
وجاء في الإيضاح الصادر قبل ساعة من مباراة الاتحاد وأبها ضمن الجولة الرابعة من كأس محمد بن سلمان للمحترفين على الملعب ذاته: "تود إدارة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الإيضاح بأنه تُجرى حالياً عمليات معالجة سريعة وعاجلة لأجزاء محدودة من العشب الأخضر بالملعب الرئيسي بالمدينة، بعد تعرضها بشكل مفاجئ لنوع من البكتيريا دون أن يؤثر ذلك على أرضية الملعب".
وتابع: "وقد بدأت عملية المعالجة بشكل مكثف وستستمر بإذن الله حتى الأول من شهر أكتوبر المقبل، بإشراف ومتابعة فريق متخصص في هذا المجال".
واختتم: "تؤكد إدارة المدينة وبعد أخذ رأي رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بأن ذلك لن يعيق إقامة المباريات الرسمية على الملعب طوال هذه الفترة".
11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 08:49 PM
لتعرض أرضيته للبكتيرياإدارة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.. ملعب "الجوهرة المشعة" يخضع لعمليات معالجة
أصدرت إدارة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، االيوم السبت، بياناً قالت من خلاله إن ملعب الجوهرة المشعة يخضع لعمليات معالجة عاجلة لتعرض أرضيته للبكتيريا، مبينة أن ذلك لن يؤثر على احتضانه المباريات خلال فترة المعالجة.
وجاء في الإيضاح الصادر قبل ساعة من مباراة الاتحاد وأبها ضمن الجولة الرابعة من كأس محمد بن سلمان للمحترفين على الملعب ذاته: "تود إدارة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الإيضاح بأنه تُجرى حالياً عمليات معالجة سريعة وعاجلة لأجزاء محدودة من العشب الأخضر بالملعب الرئيسي بالمدينة، بعد تعرضها بشكل مفاجئ لنوع من البكتيريا دون أن يؤثر ذلك على أرضية الملعب".
وتابع: "وقد بدأت عملية المعالجة بشكل مكثف وستستمر بإذن الله حتى الأول من شهر أكتوبر المقبل، بإشراف ومتابعة فريق متخصص في هذا المجال".
واختتم: "تؤكد إدارة المدينة وبعد أخذ رأي رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بأن ذلك لن يعيق إقامة المباريات الرسمية على الملعب طوال هذه الفترة".
، إدارة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.. ملعب "الجوهرة المشعة" يخضع لعمليات معالجة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.. ملعب "الجوهرة المشعة" يخضع لعمليات معالجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.