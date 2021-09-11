- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
محمد بن مسعود - الدمام - عاد الدولي سلمان الفرج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلى تدريبات فريقه اليوم السبت، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرَّض لها خلال الأيام الماضية.
وغادرت بعثة الأزرق اليوم السبت إلى دبي تأهبًا لمواجهة الاستقلال الإيراني في ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا 2021 الاثنين المقبل على ملعب "زعبيل" بنادي الوصل.
ميدانيًّا، ركَّز المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم على الجوانب الفنية خلال الحصة التدريبية؛ إذ شهدت التدريبات الجماعية تطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية.
11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 08:41 PMعودة "الفرج" تدعم أوراق الهلال أمام الاستقلال.. والفريق يغادر إلى دبي
عاد الدولي سلمان الفرج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلى تدريبات فريقه اليوم السبت، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرَّض لها خلال الأيام الماضية.
وغادرت بعثة الأزرق اليوم السبت إلى دبي تأهبًا لمواجهة الاستقلال الإيراني في ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا 2021 الاثنين المقبل على ملعب "زعبيل" بنادي الوصل.
ميدانيًّا، ركَّز المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم على الجوانب الفنية خلال الحصة التدريبية؛ إذ شهدت التدريبات الجماعية تطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية.
، عودة "الفرج" تدعم أوراق الهلال أمام الاستقلال.. والفريق يغادر إلى دبي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر عودة "الفرج" تدعم أوراق الهلال أمام الاستقلال.. والفريق يغادر إلى دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.