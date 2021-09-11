- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - نشر الأمن العام، مقطع فيديو استعرض خلاله بعض النجاحات الأمنية التي تَحققت في الفترة الماضية، تحت عنوان "في قبضة رجال الأمن"؛ حيث أشار إلى القبض على مواطن في الرياض يقود مركبته بتهور على أحد الطرق السريعة، حيث اصطدم بعدة مركبات، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.
وقال "الأمن العام": "تم القبض على مواطن في وادي الدواسر قام بإطلاق النار على عامل في إحدى محطات الوقود نتيجة خلاف بينهما، مما نتج عنه إصابة العامل، كما تم القبض على 7 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية في الرياض ارتكبوا جرائم جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة عبر طرق متعددة لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، حيث ضبط بحوزتهم على مبلغ 40.564 ألف ريال".
وأضاف أنه تم القبض على ثلاثة مقيمين أحدهم مخالف لنظام الإقامة جميعهم من الجنسية الأفغانية في جدة قاموا بالسطو على أحد المحلات التجارية وسرقة مبالغ مالية بلغت 30.000 ألف ريال.
وأردف بأنه تم القبض على مخالفين لنظام العمل من الجنسيتين السودانية والنيبالية في الرياض، ارتكبا 31 جريمة تمثلت في سرقة القواطع الكهربائية والنحاسية من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء.
كما تم القبض على مواطن في مكة المكرمة ارتكب عددًا من الجرائم تمثلت في تكسير زجاج المركبات المتوقفة وسرقة قطع من تجهيزاتها الداخلية وما بداخلها من مقتنيات.
وتابع: تم القبض على امرأة من الجنسية النيجيرية في مكة المكرمة ظهرت بمقطع فيديو وهي تسيئ لسكان إحدى المناطق بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة، كما تم القبض على مواطنين في جدة قاما بسرقة 6 مركبات، وهي في وضع التشغيل.
وأردف: تم القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية في نجران ارتكبا جريمة سرقة مقتنيات ومتعلقات شخصية من داخل مركبتين.
11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 08:56 PM"الأمن العام" ينشر مقطع فيديو يستعرض بعض نجاحاته الأمنية
نشر الأمن العام، مقطع فيديو استعرض خلاله بعض النجاحات الأمنية التي تَحققت في الفترة الماضية، تحت عنوان "في قبضة رجال الأمن"؛ حيث أشار إلى القبض على مواطن في الرياض يقود مركبته بتهور على أحد الطرق السريعة، حيث اصطدم بعدة مركبات، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.
وقال "الأمن العام": "تم القبض على مواطن في وادي الدواسر قام بإطلاق النار على عامل في إحدى محطات الوقود نتيجة خلاف بينهما، مما نتج عنه إصابة العامل، كما تم القبض على 7 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية في الرياض ارتكبوا جرائم جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة عبر طرق متعددة لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، حيث ضبط بحوزتهم على مبلغ 40.564 ألف ريال".
وأضاف أنه تم القبض على ثلاثة مقيمين أحدهم مخالف لنظام الإقامة جميعهم من الجنسية الأفغانية في جدة قاموا بالسطو على أحد المحلات التجارية وسرقة مبالغ مالية بلغت 30.000 ألف ريال.
وأردف بأنه تم القبض على مخالفين لنظام العمل من الجنسيتين السودانية والنيبالية في الرياض، ارتكبا 31 جريمة تمثلت في سرقة القواطع الكهربائية والنحاسية من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء.
كما تم القبض على مواطن في مكة المكرمة ارتكب عددًا من الجرائم تمثلت في تكسير زجاج المركبات المتوقفة وسرقة قطع من تجهيزاتها الداخلية وما بداخلها من مقتنيات.
وتابع: تم القبض على امرأة من الجنسية النيجيرية في مكة المكرمة ظهرت بمقطع فيديو وهي تسيئ لسكان إحدى المناطق بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة، كما تم القبض على مواطنين في جدة قاما بسرقة 6 مركبات، وهي في وضع التشغيل.
وأردف: تم القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية في نجران ارتكبا جريمة سرقة مقتنيات ومتعلقات شخصية من داخل مركبتين.
، "الأمن العام" ينشر مقطع فيديو يستعرض بعض نجاحاته الأمنية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأمن العام" ينشر مقطع فيديو يستعرض بعض نجاحاته الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.