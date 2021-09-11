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محمد بن مسعود - الدمام - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة/ دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم الاثنين الموافق 6 / 2 / 1443هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمَّدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.
11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 08:42 PMالديوان الملكي: وفاة الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة/ دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم الاثنين الموافق 6 / 2 / 1443هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمَّدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.
، الديوان الملكي: وفاة الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود ،
المصدر : الخليج 365
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