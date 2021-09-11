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اختتمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف مشاركتها بختام فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة بعدد خمس فِرق إسعافية، إضافة إلى فِرقتَي قيادة بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي.
وجاءت مشاركة الهيئة منذ انطلاق فعاليات السباقات في شهر ذي الحجة الفائت على مدار فترتَيْن، صباحًا ومساء، بتمركز فرقتَيْن إسعافيتَيْن لمباشرة الحالات الطارئة.
وعلمت "الخليج 365" أن فِرق الهلال الأحمر كانت قد باشرت عددًا من الحالات الإسعافية خلال فترة السباقات، وتم التعامل معها بتقديم الخدمة الإسعافية، ونقل مَن تحتاج إلى رعاية طبية للمستشفى الميداني المتنقل الموجود بالمهرجان.
11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 08:34 PM
بعدد خمس فِرق إسعافيةالهلال الأحمر يختتم مشاركته في مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثالثة
اختتمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف مشاركتها بختام فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة بعدد خمس فِرق إسعافية، إضافة إلى فِرقتَي قيادة بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي.
وجاءت مشاركة الهيئة منذ انطلاق فعاليات السباقات في شهر ذي الحجة الفائت على مدار فترتَيْن، صباحًا ومساء، بتمركز فرقتَيْن إسعافيتَيْن لمباشرة الحالات الطارئة.
وعلمت "الخليج 365" أن فِرق الهلال الأحمر كانت قد باشرت عددًا من الحالات الإسعافية خلال فترة السباقات، وتم التعامل معها بتقديم الخدمة الإسعافية، ونقل مَن تحتاج إلى رعاية طبية للمستشفى الميداني المتنقل الموجود بالمهرجان.
، الهلال الأحمر يختتم مشاركته في مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثالثة ،
المصدر : الخليج 365
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