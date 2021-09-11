شكرا لمتابعة خبر عن "تعليم القريات": المدارس الابتدائية جاهزة لعودة الطلاب احترازيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدثت وطفاء الفندي، مساعد مدير التعليم بمحافظة القريات، عن قرار وزارة التعليم ببدء احتساب غياب الطلاب لمن هم فوق 12 عامًا ولم يتلقوا جرعتين من اللقاح.

وقالت "وطفاء": "أقرت وزارة التعليم أنه سيبدأ من يوم غد احتساب الغياب للطلاب الذين لم يتلقوا جرعتين من اللقاح حفاظًا على صحة أبناءنا"، وفقًا لقناة "السعودية".

وأضاف: "نشهد الآن عودة الطلاب لمقاعد الدراسة بعد انقطاع وصحة ابناءنا في المقدمة ووضع الاجراءات الاحترازية، والمعلم الذي له دور الأكبر في نجاح التعلم عن بعد وهم الآن مستعدين لعودة الطلاب لمقاعدهم".

وعن قرار تأجيل عودة طلاب المرحلة الابتدائية، تابعت: "لا شك أن القرارات التي صدرت من وزارة التعليم لتأجيل المرحلة الابتدائية إلى وقت لاحق كانت ضمن خطط مدروسة وتوجيها لما سيكون بعد ذلك، فالمدارس الابتدائية جاهزة احترازيًا لعودة الطلاب في حالة صدور قرار عودة طلاب الابتدائية".

واختتمت حديثها قائلة: "نحن في وضع استثنائي وانقطاع عام ونصف ثم عودة الطلاب لمقاعدة الدراسة فندعم الطلاب للمساعدة إلى عودة الدراسة إلى سابق عهدها وتنفيذ برامج توعوية وإرشادية للطلاب".