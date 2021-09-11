شكرا لمتابعة خبر عن استشاري يكشف عن أغذية فارغة تهدد صحة الأطفال "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث الدكتور عبدالعزيز العثمان استشاري التغذية السريرية، عن أغذية فارغة تهدد صحة الأطفال، قائلا إن الحلويات والمعجنات جميعها من الأغذية الفارغة.

وأوضح عبدالعزيز العثمان خلال لقاء مع قناة الإخبارية، أن الكرواسون والكيك من أهم الأغذية الفارغة والمحببة للأطفال لكونها لا تحتوي على مغذيات مناسبة وإن كانت تحتوي على نسب قليلة جدا من الجبن أو مكسبات الطعم الأخرى

ولفت:"الصوصات والكاتشب من أهم الأغذية التي تهدد حياة الأطفال، وتعتبر خطراً كبيراً على صحتهم،"، كما حذر من مادة جلوتومات أحادي الصوديوم والمعروف باسم الملح الصيني وهو وإن كان مسموحاً بإضافته للأغذية بنسبة قليلة محددة.