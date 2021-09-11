شكرا لمتابعة خبر عن نزاهة: معلومات المُبلّغين عن شبهات الفساد "سرية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، على سرية معلومات المُبلّغين عن شبهات الفساد، وعدم تضرر أي مبلّغ بسبب بلاغه.

ودعت نزاهة، إلى الإبلاغ عن شبهات الفساد أو قصور الخدمات أو إجراءات العمل أو تعثر المشاريع عبر أي من الوسائل التالية: الهاتف المجاني 980، البريد الإلكتروني [email protected]، الفاكس رقم 0114420057.

وأشارت إلى أنه يمكن للمبلّغ تقديم ما لديه من معلومات عن وقائع الفساد دون الحاجة للإفصاح عن الاسم، بشرط أن تكون المعلومات المقدمة قابلة للبحث والتتبع، حيث تتمكن الهيئة من اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وبإمكان المبلّغ الاستفسار عن بلاغه من خلال الاتصال على الرقم الموحد للهيئة 0112644444 خلال أوقات العمل الرسمي.