شكرا لمتابعة خبر عن ضحية تبديل أسرة بعد الولادة "عهود" تروي لحظة اكتشافها الحقيقة بعد 35 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدثت عهود الحربي، ضحية تبديل أسرة بعد الولادة، عن قصتها أثناء اكتشافها الحقيقة قبل 10 سنوات وصدمتها بأن العائلة التي تربت معها ليست عائلتها الحقيقية.

وعن ذلك، قالت "عهود": "عشت حياة جميلة مع عائلتي لمدة 35 سنة كأي فتاة تعيش مع أهلها عمرهم ما شكوا إن أنا مش بنتهم وتوفت الوالدة وهى ما عندها خبر، وظهرت واحدة وقالتلنا أن أعرف واحد أشعر أنها تشبهكم"، وفقًا لما جاء بقناة "إم بي سي".

وأضافت: "جمعتنا بيها واتواصلت مع أحد أخواتي وقالتلها أن أختكم وكانت تاريخ الولادة وعملنا تحليل الـ DNA وطلعت بنت الناس التانيين وصدر الصك إن عهود مبدلة وكنت مصدومة وقتها وكان اكتشاف الموضوع صعب علي بعد 35 سنة".

وعن حياتها بعد اكشاف التبديل قبل 10 سنوات، تابعت: "حياتي بعد ما عرفت التبديل كانت من أروع وأجمل ما يكون وأن الله فتح لي أبواب خير والرزق وأتوظفت بوظيفة في جدة واستقريت هناك وشخصيتي صارت أقوى واستقليت بنفسي في عالم بسيط ومتواضع".

أما عم غضبها من إثارة الموضوع من جديد بعد 10 سنوات، قالت: "إثارة الموضوع للمرة الثانية ما ضايقني ولكن ضايقني مشهور مؤثر يجي يتكلم بكل عنصرية وتنمر والتشهير بوضع صورتي على الرغم من إن أنظمة المملكة تحظر ذلك ورفعت عليه قضية تشهير إنه أساء ليا".

وفيما يتعلق بتواصلها مع العائلتين، استكملت: "اتواصل حاليًا مع العائلتين الأولى والثانية.. وصارت عندي عيلتين من فضل الله وبتواصل مع العائلتين جدًا رائع".