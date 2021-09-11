فيديو.. مختص يوضح طريقة إسعاف حالات الاختناق «الغصة» وبلع اللسان

الرياض - محمد عبدالله - كشف أخصائي إسعاف وطب طوارئ فهد العتيبي الطرق الصحيحة لإسعاف حالات الاختناق أو ما يعرف بـ"الغصة" وحالات "بلع اللسان".

وقال العتيبي، وفقا لـ"الإخبارية"، إن الغصة تنقسم لنوعين إما جزئية أو كلية، الجزئية يكون المصاب ممسكا بحنجرته ولا يستطيع الكلام أو إخراج الأصوات وهذا معناه وجود انسداد كامل في مجرى الهواء.

وأشار إلى أن طريقة التعامل مع هذه الحالة تتم من خلال الوقوف خلف المصاب، والضغط على البطن إلى الداخل وإلى الأعلى، حتى يخرج الجسم الغريب أو يفقد المصاب وعيه.

وفي حالة إذا لم يستجب المريض نضعه على الأرض ونبدأ معه الإنعاش القلبي الرئوي، بالضغط 30 ضغطة على الصدر، ولا ننسى الاتصال بالهلال الأحمر السعودي.

وتابع فهد العتيبي: "يمكن أيضا إنقاذ المريض من بلع اللسان من خلال إمالة الرأس ورفع الذقن إلى الأعلى".

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