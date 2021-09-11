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«الصحة»: لقاحات «كورونا» في المملكة آمنة.. والجرعتان سبيل الوقاية من التحورات

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الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الصحة إن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مؤكدةً أهمية الحصول على جرعتين من لقاح للوقاية من مضاعفات متحورات الفيروس السريعة الانتشار.

وفي نفس السياق أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 83 حالة مؤكدة، وتعافي 75 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2312 حالة منها 528 حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 545912 حالة، وعدد حالات التعافي قد بلغ 534983 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 7 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8617 حالة -رحمهم الله جميعاً-.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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