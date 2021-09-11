ضبط 70 شخصاً في تجمع مخالف للاحترازات بالحدود الشمالية.. ومعاقبة كل من حضر

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة الحدود الشمالية، السبت، ضبط 70 شخصًا، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، إن الجهات الأمنية ضبطت (70) شخصًا، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وأكد متحدث شرطة الحدود الشمالية، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وطُبقت العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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