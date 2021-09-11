بالفيديو.. الأمطار تحول الطائف إلى لوحة فنية تسر الناظرين

الرياض - محمد عبدالله - شهدت محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تحولت معها المحافظة للوحة فنية تسر الناظرين.

وبحسب مقطع الفيديو، الذي نشرته إمارة مكة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإن الحركة المرورية شهدت انسيابية رغم هطول الأمطار.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

وأضافت الأرصاد أن الحالة الجوية تمتد إلى المدينة المنورة قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

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