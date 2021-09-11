مستشار أسري يكشف عن تصرف صحيح يجب اتباعه بين الأزواج ويشيد بالمصريين

الرياض - محمد عبدالله - قال المستشار الأسري الدكتور عبدالله السلمان، إن هناك تصرفًا يجب اتباعه من قبل الأزواج والزوجات، مشيدًا بالمصريين في هذا الجانب.

وأوضح السلمان، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، السبت، أن الصراحة والشفافية بين الزوجين، شيء جيد، متابعًا: «أنت متشره منها لموقف ما وهي ما تدري، قل لها ولا تنتظر أن تكتشف هي سبب زعلك».

وتابع السلمان، موجهًا حديثه إلى الأزواج: «أنت تحس أنها ماخذه عليك الجو، كن جريئا وبين لها وش في خاطرك!»، فيما وجه نفس الرسالة للزوجة، قائلا: «وكذلك بالطبع أنتي يازوجته».

وعبر المستشار الأسري عن إعجابه بالمصريين في هذا الجانب، قائلا: «أعجبوني أخواننا المصريين يقعد يسولف مع زوجته على النيل من العصر حتى العشاء».

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