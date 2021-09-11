اكتشاف 13 قبرًا عشوائيًا وسط حي سكني جديد بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - سلطت قناة «الإخبارية» الضوء على اكتشاف ١٣ قبرًا عشوائيًا في حي النرجس، شمال الرياض، مشيرة إلى وجود استياء بين الملاك في الحي، يضاف إلى تدني الخدمات.

ووفقًا للتقرير الذي أعدته القناة عبر برنامج «نوافذ»، فإن المقبرة ليست واضحة وغير مسجلة في الخرائط واكتشفها أحد السكان، ومؤخرًا تم تثبيت لافتة تعريفية بالمقبرة، لكن العقاريين يغيرون موقعها كلما حاولوا بيع عقار مجاور لها.

وكشف التقرير كذلك أن أحد الملاك بنى عمارة سكنية قبل أن يكتشف المقبرة أمامها، موضحًا أن الأهل رفضوا السكن فيها، وأنه اشترى على المخطط والذي لم يكن فيه مكان للمقبرة.

كما اشتكى أحد الملاك من انتشار الحشرات والدواب والفئران والعقارب، إضافة لوجود المقبرة. وهو الأمر الذي أكدته ساكنة بإحدى العمارات أمام المقبرة، والتي أشارت كذلك لعدم وجود إضاءة وانتشار الكلاب، إضافة إلى جميع المشكلات السابقة.

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