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إصابة 51 مواطنًا بحالات تسمم غذائي في حائل.. وأمير المنطقة يوجه بالتحقيق

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت إمارة منطقة حائل، السبت، أن أمير المنطقة الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، تابع الحالات الصحية لمواطنين بمحافظة بقعاء تعرضوا لتسمم غذائي وتم على إثره إقفال أحد المطاعم.

وقالت إمارة حائل، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن أمير حائل وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في الواقعة، وتقديم الرعاية الصحية لـ51 حالة تواجدت بقسم الطوارئ بالمستشفى، مشيرة إلى 32 حالة خرجت فيما باقي الحالات مستقرة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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