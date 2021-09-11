أخبار السعودية.. تسجيل 83 إصابة بكورونا.. و7 مناطق تتصدر الإصابات

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت الموافق 11سبتمبر 2021 منها: 7 مناطق تتصدر إصابات كورونا، وتسجيل 83 إصابة بكورونا.

%98 نسبة التعافي من كورونا بالسعودية

أعلن مركز الإحصاء الخليجي أنَّ عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت 71.6 مليون جرعة، فيمأ بلغت نسبة الشفاء من الفيروس في السعودية 98%.

7 مناطق تتصدر إصابات كورونا

تصدَّرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 33 إصابة جديدة، من إجمالي 83 حالة وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

تسجيل 83 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 545912 حالة.

ضبط 25 كجم من الحشيش المخدر بحقيبة مقيم إثيوبي

تمكَّنت الجهات الأمنية بمنطقة جازان من رصد ومتابعة لمركبة مشبوهة، وتم استيقافها من قبل دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق على إحدى الطرقات الرئيسية بمحافظة أبوعريش والعثور على كمية من مادة الحشيش المخدر ليتم القبض على المهرب ومصادرة الحشيش.

تكريم ممرضة بحائل أنقذت حياة فتاة في مجمع تجاري

كرّم الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي الدكتور عبدالعزيز الحميضي الممرضة السعودية بمستشفى شراف مُنى الحربي نظير عملها في إنقاذ حياة فتاة متسوقة في مجمع تجاري بحائل، كانت قد تعرضت لعسر في البلع «غصة».

أعداد مرضى ألزهايمر بالسعودية

كشفت رئيسة إدارة التثقيف الصحي بجمعية ألزهايمر، رؤى مليباري، أنَّه يصاب شخص بالمرض كل 3 ثوانٍ في العالم، وبحسبة بسيطة نجد أن عدد مرضى ألزهايمر بالسعودية حوالي 130 ألف شخص.

60 يومًا دون غرامة بعد انتهاء رخصة السير

جدد المرور السعودي، التذكير، بالفترة المسموح بها بعد انتهاء تجديد رخصة سير المركبة دون توقيع غرامة مالية، مشيرًا إلى أن مدة الرخصة ثلاث سنوات.

شباب سعوديون يبتكرون نظامًا للري يتم التحكم فيه عبر الهاتف

ابتكر مجموعة من الشباب السعودي نظامًا للري يتم التحكم فيه عن بعد من خلال الهواتف الذكية.

ضبط 17598 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 25 / 1 / 1443 هـ الموافق 2 / 9 / 2021 م حتى 1 / 2 / 1443هـ الموافق 8 / 9 / 2021م، عن النتائج التالية:-

مليار ريال تبرعات لمنصة «إحسان»

اقتربت التبرعات المقدمة إلى منصة (إحسان) للعمل الخيري، منذ تأسيسها في 20 مارس الماضي وحتى الآن، إلى مليار ريال بأكثر من مليوني مستفيد، وفقًا لما ذكرته «الإخبارية».

منع الوزراء من رئاسة الشركات أو العضوية بمجالس إداراتها

أجرى مجلس الوزراء تعديلًا على فقرة في قرار سابق، ويقضي التعديل بمنع الوزراء من تولّي رئاسة مجلس إدارة الشركات أو عضوية المجلس بها، باستثناء من يصدر بشأنهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

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