«التعاون الإسلامي» تساند السعودية في أي إجراءات تحفظ أمنها وسلامة قاطنيها

الرياض - محمد عبدالله - أدانت منظمة التعاون الإسلامي، السبت، تكرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء في المملكة بالطائرات المسيرة المفخخة.

وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، بكفاءة وقدرات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير إحدى تلك الطائرات قبل الوصول إلى هدفها في مدينة خميس مشيط.

وشدد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

وأكد العثيمين مجدداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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