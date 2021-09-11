غدًا.. بدء احتساب الغياب لغير المحصنين من الطلاب ودعوات لتلقي اللقاح

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة التعليم عن أنه بداية من يوم غد الأحد، سيتم احتساب الغياب للطلاب الذين لم يتلقوا لقاح كورونا.

ونشرت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "بادر بالحصول على لقاح كورونا.. غداً سيتم احتساب الغياب لغير المحصنين بجرعتين".

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في وقت سابق، أنّه تبقي 3 أيام على موعد احتساب الغياب للطلبة من 12 عامًا فما فوق، ولم يحصلوا على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": تبقى 3 أيام على موعد احتساب الغياب للطلبة من 12 عامًا فما فوق؛ لا تتأخّر في الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، زملاؤك في المدرسة ينتظرون حضورك.

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3 أيام على موعد احتساب الغياب للطلبة من 12 عامًا