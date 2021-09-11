تفاصيل تسمم 51 شخصا في حائل

وقالت إمارة حائل عبر حسابها في موقع "تويتر" اليوم (السبت): «وجه أمير منطقة حائل باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في ذلك وتقديم الرعاية الصحية لـ51 حالة في قسم الطوارئ بالمستشفى خرج منها 32 حالة وباقي الحالات مستقرة».
من جهتها، قالت صحة حائل إنها تشارك ضمن الجهات ذات العلاقة في إغلاق المطعم المتسبب في حالات التسمم، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الطبية بالتعاون مع تجمع حائل الصحي بمستشفى بقعاء العام، وأكدت أن الحالات المتبقية في المستشفى مستقرة حتى الآن.
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