وأكد المتحدث باسم التعليم العام، أن الوزارة حرصا منها على انتظام العملية التعليمية، كانت قد قررت تأجيل احتساب الغياب خلال الأسبوعين الأولين من العام الدراسي لطلاب الجامعات والتدريب المهني والتقني وطلبة المدارس الذين وصلت أعمارهم (12) عام فأكثر الذين لم يتلقوا التحصين الكامل، وذلك حرصا منها على سلامة الطلبة والطالبات وأسرهم من مخاطر نقل العدوى.
المهلة التي حددتها وزارة التعليم انتهت مع نهاية الأسبوع المنقضي، وستبدأ الوزارة في احتساب أيام الغياب للطلاب الذين لم يستجيبوا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة بخصوص تلقي اللقاح ومن ثم الحضور للمنشآت التعليمية.
وكانت الوزارة قد حددت مجموعة من الاشتراطات الاحترازية قبل بدء العام الدراسي الجديد، جاءت في مقدمتها التحصين الكامل بجرعتي اللقاح للدارسين الذين تصل أعمارهم 12 عام فأكثر.
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم تبدأ في احتساب الغائبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.