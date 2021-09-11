ضبط 70 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بالشمالية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-11

متابعات الخليج 365 - واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأن الجهات الأمنية ضبطت (70) شخصًا، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وأضاف متحدث شرطة الشمالية أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وطُبقت العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.



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