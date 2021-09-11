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شكرا لقرائتكم ضبط 70 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بالشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-11
ضبط 70 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بالشمالية
متابعات الخليج 365 - واس
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأن الجهات الأمنية ضبطت (70) شخصًا، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد – 19).
وأضاف متحدث شرطة الشمالية أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وطُبقت العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.
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