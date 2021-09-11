محمد بن مسعود - الدمام - تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة أغلقت الجهات المعنية طريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين احترازيا؛ بسبب هطول الأمطار. يأتي إغلاق طريق الهدا احترازيا بعد الأمطار التي شهدتها محافظة الطائف منذ ظهر اليوم وحتى الآن حيث تراوحت الأمطار بين غزيرة إلى متوسطة. 11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 06:42 PM تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة إغلاق طريق الهدا بمحافظة الطائف احترازياً بسبب الأمطار إغلاق طريق الهدا بمحافظة الطائف احترازياً بسبب الأمطار أغلقت الجهات المعنية طريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين احترازيا؛ بسبب هطول الأمطار. يأتي إغلاق طريق الهدا احترازيا بعد الأمطار التي شهدتها محافظة الطائف منذ ظهر اليوم وحتى الآن حيث تراوحت الأمطار بين غزيرة إلى متوسطة. الكلمات المفتاحية ، إغلاق طريق الهدا بمحافظة الطائف احترازياً بسبب الأمطار ،

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