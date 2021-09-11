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تابع الأمير عبدالعزيز بن سعد، أمير منطقة حائل، الحالات الصحية لـ ٥١ مواطناً بمحافظة بقعاء على مسافة ١٠٠ كلم، بعدما تعرضوا لتسمم غذائي من أحد المطاعم بالمحافظة.
وكانت مستشفى بقعاء قد تلقى مواطنين، تعرضوا لحالات تسمم تبين أن سببها تناولهم وجبات من أحد المطاعم بالمحافظة، وتم إبلاغ
بلدية المحافظة، التي قامت فوراً بإغلاق المطعم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
جدير ذكره، أن ٣٢ حالة غادرت المستشفى، فيما بقي ١٩ حالة تحت الملاحظة، وحالتهم الصحية مستقرة.
وقالت "صحة حائل" عبر تغريدة في حسابها على تويتر، إنها تشارك ضمن الجهات ذات العلاقة بإغلاق مطعم بمحافظة بقعاء بعد حدوث حالات تسمم غذائي.
وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للمصابين، بالتعاون مع تجمع حائل الصحي بمستشفى بقعاء العام، مؤكدة أن حالتهم مستقرة.
11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 06:33 PM
أمير المنطقة يطمئن على الحالات.. والصحة اتخذت اللازمتسمم 51 مواطنًا في "بقعاء حائل".. تعرّف على التفاصيل
تابع الأمير عبدالعزيز بن سعد، أمير منطقة حائل، الحالات الصحية لـ ٥١ مواطناً بمحافظة بقعاء على مسافة ١٠٠ كلم، بعدما تعرضوا لتسمم غذائي من أحد المطاعم بالمحافظة.
وكانت مستشفى بقعاء قد تلقى مواطنين، تعرضوا لحالات تسمم تبين أن سببها تناولهم وجبات من أحد المطاعم بالمحافظة، وتم إبلاغ
بلدية المحافظة، التي قامت فوراً بإغلاق المطعم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
جدير ذكره، أن ٣٢ حالة غادرت المستشفى، فيما بقي ١٩ حالة تحت الملاحظة، وحالتهم الصحية مستقرة.
وقالت "صحة حائل" عبر تغريدة في حسابها على تويتر، إنها تشارك ضمن الجهات ذات العلاقة بإغلاق مطعم بمحافظة بقعاء بعد حدوث حالات تسمم غذائي.
وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للمصابين، بالتعاون مع تجمع حائل الصحي بمستشفى بقعاء العام، مؤكدة أن حالتهم مستقرة.
، تسمم 51 مواطنًا في "بقعاء حائل".. تعرّف على التفاصيل ،
المصدر : الخليج 365
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