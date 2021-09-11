، في 24 ساعة.. الأردن تسجل 489 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 806501 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 783808 حالات شفاء، بعد تسجيل 811 حالة إضافية، كما سجلت 11 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 10542 حالة.