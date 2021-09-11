محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ 24 الماضية سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 3086 إصابة جديدة بفيروس كورونا, فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 1947211 إصابة حتى الآن. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 51 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 21445, فيما تم تسجيل 6685 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1815377 حالة .

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 06:38 PM خلال الساعات الـ 24 الماضية العراق يسجل 3086 إصابة جديدة بكورونا و51 حالة وفاة العراق يسجل 3086 إصابة جديدة بكورونا و51 حالة وفاة سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 3086 إصابة جديدة بفيروس كورونا, فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 1947211 إصابة حتى الآن. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 51 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 21445, فيما تم تسجيل 6685 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1815377 حالة .

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المصدر : الخليج 365

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